Авто
Новую авто дорогу проложат в поселении "Десеновское"
Дорога с двусторонним движением транспорта появится в поселение Десеновское, около деревни Десна."
Об этом 19 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со
ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
«Это будет улица местного значения в жилой застройке со съездами на прилегающие территории. Ширина проезжей части составит восемь метров», - сказал Валерий Леонов.
Скорость транспорта на будущей улице будет ограничена до 30 км/ч, стоянки запретят по одной стороне дороги. Возле нерегулируемого пешеходного перехода у школы скорость ограничена до 20 км/ч.
На пересечении будущей улицы с Нововатутинским проспектом появится светофор. Для пешеходов обустроят тротуары шириной 2,25 м. Перейти дорогу можно будет по наземным регулируемым и нерегулируемым переходам.
В Москомэкспертизе отметили, что движение общественного транспорта по улице не запланировано.
На время строительства установят дорожные знаки, пешеходные ограждения и нанесут дорожную разметку.
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