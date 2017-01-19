Об этом 19 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.



«Это будет улица местного значения в жилой застройке со съездами на прилегающие территории. Ширина проезжей части составит восемь метров», - сказал Валерий Леонов.



Скорость транспорта на будущей улице будет ограничена до 30 км/ч, стоянки запретят по одной стороне дороги. Возле нерегулируемого пешеходного перехода у школы скорость ограничена до 20 км/ч.



На пересечении будущей улицы с Нововатутинским проспектом появится светофор. Для пешеходов обустроят тротуары шириной 2,25 м. Перейти дорогу можно будет по наземным регулируемым и нерегулируемым переходам.



В Москомэкспертизе отметили, что движение общественного транспорта по улице не запланировано.



На время строительства установят дорожные знаки, пешеходные ограждения и нанесут дорожную разметку.

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