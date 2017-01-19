версия для печати

Авто

Новую авто дорогу проложат в поселении 'Десеновское'

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Новую авто дорогу проложат в поселении "Десеновское"

Информационный Центр Правительства Москвы 19 января 2017г., 16:39

Дорога с двусторонним движением транспорта появится в поселение Десеновское, около деревни Десна.

"

Об этом 19 января сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

«Это будет улица местного значения в жилой застройке со съездами на прилегающие территории. Ширина проезжей части составит восемь метров», - сказал Валерий Леонов.

Скорость транспорта на будущей улице будет ограничена до 30 км/ч, стоянки запретят по одной стороне дороги. Возле нерегулируемого пешеходного перехода у школы скорость ограничена до 20 км/ч.

На пересечении будущей улицы с Нововатутинским проспектом появится светофор. Для пешеходов обустроят тротуары шириной 2,25 м. Перейти дорогу можно будет по наземным регулируемым и нерегулируемым переходам.

В Москомэкспертизе отметили, что движение общественного транспорта по улице не запланировано.

На время строительства установят дорожные знаки, пешеходные ограждения и нанесут дорожную разметку.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Авто»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   