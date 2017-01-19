Об этом 19 января сообщил официальный портал Правительства Москвы.



«Более чем на 30 станциях Московского метрополитена улучшили качество мобильной связи. Теперь пассажиры будут оставаться в сети на тех станциях, где раньше связь могла пропадать. Она стала более качественной, в частности на «Курской», «Киевской», «Марксистской», «Бауманской» и некоторых других станциях», - отмечается в материале.



Модернизация базовых станций происходит по инициативе самих мобильных операторов. «К нам обращаются операторы мобильной связи с предложением провести модернизацию базовых станций. Мы всегда их поддерживаем, потому что выступаем за повышение качества связи в метро. Мы оперативно предоставляем необходимые разрешения для работы на инфраструктуре и при необходимости помогаем с подключением к сетям электроснабжения», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.



Он также пояснил, что в дальнейшем работы по улучшению качества связи будут продолжаться, если сотовые операторы сочтут это необходимым.

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