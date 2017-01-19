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Будем здоровы

Германия легализовала употребление марихуаны в медицинских целях

Фото: © СС0 Public Domain

Германия легализовала употребление марихуаны в медицинских целях

ИА «РОСБАЛТ» 19 января 2017г., 16:51

Cегодня парламентарии ФРГ утвердили законопроект, позволяющий гражданам Германии употреблять марихуану при наличии соответствующих медицинских показателей.

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С этого дня больные онкологическими и неврологическими заболеваниями в качестве обезболивающего средства могут употреблять соответствующие лекарства в качестве обезболивающего средства.

Препараты разрешено использовать только когда не помогают другие обезболивающие средства. Медицинская марихуана будет продаваться в аптеках

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