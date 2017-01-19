Будем здоровы

С этого дня больные онкологическими и неврологическими заболеваниями в качестве обезболивающего средства могут употреблять соответствующие лекарства в качестве обезболивающего средства.

Препараты разрешено использовать только когда не помогают другие обезболивающие средства. Медицинская марихуана будет продаваться в аптеках

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