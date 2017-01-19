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Будем здоровы
Германия легализовала употребление марихуаны в медицинских целях
Cегодня парламентарии ФРГ утвердили законопроект,
позволяющий гражданам Германии употреблять марихуану при наличии
соответствующих медицинских показателей.
С этого дня больные онкологическими и неврологическими заболеваниями в качестве обезболивающего средства могут употреблять соответствующие лекарства в качестве обезболивающего средства.
Препараты разрешено использовать только когда не помогают другие обезболивающие средства. Медицинская марихуана будет продаваться в аптекахкакие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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