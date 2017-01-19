Мода/Шоппинг

Определенный опыт в области индустрии моды Гвен Стефани уже имеет. Работая визажистом и представляя косметику Borghese и Ultima II в торговых центрах, певица развила собственный бренд.



Ее интерес к косметологии носит стабильный характер. 2016 год принес ей успех в создании косметики, вместе с брендом Urban Decay она запустила выпуск серии средств по уходу за кожей.



Собственный бренд Harajuku певицы Гвен Стефани в парфюмерии позволяет думать о ней как о человеке, который сделал себе имя в идустрии красоты.

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