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Мода/Шоппинг

Гвен Стефани занялась рекламой косметики Revlon

Фото: © Фото с личной страницы в Instagram

Гвен Стефани занялась рекламой косметики Revlon

ИА «РОСБАЛТ» 19 января 2017г., 17:07

Вместе с Сиарой, Холли Берри и Оливией Уайлд  Гвен Стефани предстоит рекламировать косметику фирмы Revlon. Именно с представителями этой компании она недавно заключила договор.

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Определенный опыт в области индустрии моды Гвен Стефани уже имеет. Работая визажистом и представляя косметику Borghese и Ultima II в торговых центрах, певица развила собственный бренд.

Ее интерес к косметологии носит стабильный характер. 2016 год принес ей успех в создании косметики, вместе с брендом Urban Decay она запустила выпуск серии средств по уходу за кожей.

Собственный бренд Harajuku певицы Гвен Стефани в парфюмерии позволяет думать о ней как о человеке, который сделал себе имя в идустрии красоты.

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