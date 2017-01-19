версия для печати
Мода/Шоппинг
Гвен Стефани занялась рекламой косметики Revlon
Вместе с Сиарой, Холли Берри и Оливией Уайлд Гвен Стефани предстоит рекламировать косметику фирмы Revlon. Именно с представителями этой компании она недавно заключила договор."
Определенный опыт в области индустрии моды Гвен Стефани уже
имеет. Работая визажистом и представляя косметику Borghese и Ultima II в
торговых центрах, певица развила собственный бренд.
Ее интерес к косметологии носит стабильный характер. 2016 год принес ей успех в создании косметики, вместе с брендом Urban Decay она запустила выпуск серии средств по уходу за кожей.
Собственный бренд Harajuku певицы Гвен Стефани в парфюмерии позволяет думать о ней как о человеке, который сделал себе имя в идустрии красоты.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.