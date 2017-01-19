В будущем российские госучрежедния смогут использовать приложение в работе. Мессенджер проходит тестирование, c разными результатами. Институт развития интернета будет активно заниматься этой темой в 2017 году, отметил Клименко.

Основная задача – создать такой государственный мессенджер, который учитывал бы задачи и уклад каждого учреждения, пояснил советник президента. Результаты тестирования в будущем лягут в основу техзадания.

В середине 2016 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров предостерег чиновников от использования зарубежных мессенджеров в служебной переписке. Он объяснил, что это нарушает внутренние регламенты и в худшем случае грозит уголовным делом.

Никифоров отметил, что, несмотря на декларированные безопасные протоколы передачи данных и шифрование, данные, передаваемые через мессенджеры, расцениваются как публичные.

Ранее пользоваться мессенджерами, социальными сетями и электронной почтой запретили московским полицейским. В черный список попали Telegram, Viber, WhatsApp и Skype, соцсети Instagram, Twitter, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также запрет касается электронных почтовых ящиков на gmail.com, mail.ru, rambler.ru.

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