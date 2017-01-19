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Готовим вкусно

Приготовление лосося запеченного с картофелем

Приготовление лосося запеченного с картофелем

http://www.mmenu.com/ 19 января 2017г., 14:19

Лосось — королевская рыба. Многие, правда, говорят о ее высокой калорийности. Максимально сохранить питательные вещества и раскрыть богатый вкус лосося можно, если приготовить его в духовом шкафу. К тому же, запеченный в духовке с ароматными овощами или картофелем, он получается не таким уж и калорийным, как, скажем, свинина.

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Ингредиенты:

перец черный молотый - по вкусу
соль - по вкусу
молоко - 200граммов
яйца - 3 штуки
зелень укропа - 10 граммов
масло сливочное - 3 ст. ложки
картофель вареный - 8-10 штук
лук репчатый - 2 головки
филе лосося - 400 граммов

Способ приготовления:

Лук мелко порубите и обжарьте на части масла. Филе и картофель нарежьте ломтиками.

В форму, смазанную маслом, уложите слоями картофель, лук и ломтики лосося, посыпая каждый слой рубленой зеленью, солью и перцем. Последним слоем должен быть картофель.

Взбейте яйца с молоком. Перелейте полученную смесь в форму. Запекайте при 220 °С до готовности.

При подаче гарнируйте отварной стручковой фасолью.

Вместо вареного картофеля можно использовать сырой картофель. В этом случае запекайте в духовке 1 час при 200 °С .

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