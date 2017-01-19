Готовим вкусно
Приготовление лосося запеченного с картофелем
Лосось — королевская рыба. Многие, правда, говорят о ее высокой калорийности. Максимально сохранить питательные вещества и раскрыть богатый вкус лосося можно, если приготовить его в духовом шкафу. К тому же, запеченный в духовке с ароматными овощами или картофелем, он получается не таким уж и калорийным, как, скажем, свинина."
Ингредиенты:
перец черный молотый - по вкусу
соль - по вкусу
молоко - 200граммов
яйца - 3 штуки
зелень укропа - 10 граммов
масло сливочное - 3 ст. ложки
картофель вареный - 8-10 штук
лук репчатый - 2 головки
филе лосося - 400 граммов
Способ приготовления:
Лук мелко порубите и обжарьте на части масла. Филе и
картофель нарежьте ломтиками.
В форму, смазанную маслом, уложите слоями картофель, лук и ломтики лосося, посыпая каждый слой рубленой зеленью, солью и перцем. Последним слоем должен быть картофель.
Взбейте яйца с молоком. Перелейте полученную смесь в форму. Запекайте при 220 °С до готовности.
При подаче гарнируйте отварной стручковой фасолью.
Вместо вареного картофеля можно использовать сырой картофель. В этом случае запекайте в духовке 1 час при 200 °С .какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.