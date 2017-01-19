Готовим вкусно

Ингредиенты:

перец черный молотый - по вкусу

соль - по вкусу

молоко - 200граммов

яйца - 3 штуки

зелень укропа - 10 граммов

масло сливочное - 3 ст. ложки

картофель вареный - 8-10 штук

лук репчатый - 2 головки

филе лосося - 400 граммов

Способ приготовления:

Лук мелко порубите и обжарьте на части масла. Филе и картофель нарежьте ломтиками.



В форму, смазанную маслом, уложите слоями картофель, лук и ломтики лосося, посыпая каждый слой рубленой зеленью, солью и перцем. Последним слоем должен быть картофель.

Взбейте яйца с молоком. Перелейте полученную смесь в форму. Запекайте при 220 °С до готовности.

При подаче гарнируйте отварной стручковой фасолью.

Вместо вареного картофеля можно использовать сырой картофель. В этом случае запекайте в духовке 1 час при 200 °С .

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