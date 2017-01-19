Прежде всего необходимо подготовить стену для наклеивания:

- Снять старые обои

- Удалить старую краску или зашкурить ее наждачной бумагой (средней)

- Выровнять поверхность

- Прогрунтовать





После этого нарежте обои. Если на ваших обоях нет рисунка или его не надо подгонять, достаточно нарезать обои полосами равными высоте потолков плюс по 5-7 сантиметров снизу и сверху. Если на обоях имеется рисунок, обои нужно резать так, чтобы при наклейке рисунок совпадал.

Далее следует приготовить специальный клей для флизелиновых обоев в соответствии с прилагающейся инструкцией. Как правило клею необходимо настояться от пятнадцати минут до получаса. Когда клей готов – нанесите его на стену.

Полотно обоев монтируется на стену сухим. Полосы клеятся в стык. Начинать лучше из угла от окна – тогда швы будут практически не заметны.

После того, как полоса обоев наклеена на стену – обрежьте лишние обои сверху и снизу, уберите излишки клея тряпкой. С винилового напыления клей вытирать необходимо крайне аккуратно, ведь оно очень хрупкое!

Флизелиновые обои в интерьере

В спальне

Для стен в спальне дизайнеры рекомендуют использовать неяркие цвета спокойных оттенков. Это позволит вам максимально расслабиться и отдохнуть. Удачно будут выглядеть мягкие зеленые, голубые, персиковые цвета. Теплая или холодная гамма – зависит от того, с какой стороны дома располагается спальня. В комнате с южной стороны лучше использовать более прохладные оттенки, в то время как с северной – лучше отдать предпочтение более теплым цветам. Если вам хочется экстраординарного решения для вашей спальни, вы можете сделать яркой и насыщенной одну из стен, лучше всего – у изголовья кровати. Тогда интерьер получится интересным, но минимально раздражающим, ведь большую часть времени вы будете находиться спиной к выделяющейся стене. Для ее декорирования можно использовать обои с авангардным рисунком, кричащими цветами или же фотообои.

В гостиной

В гостиной можно использовать самые разнообразные цвета и фактуры обоев, ведь эта комната призвана быть стильной и модной. При помощи комбинирования разных обоев вы можете условно разделить гостиную на различные зоны. Это очень актуально для объединенных квартир-студий, а также для маленьких однокомнатных квартир. При помощи различных рисунков можно добиться самых разнообразных, а порой и неожиданных визуальных эффектов. Например, вертикальные полосы зрительно поднимут потолки, в то время как горизонтальные – расширят узкое пространство. Для декорирования потолка можно использовать жидкие обои.

На кухне

Вообще-то, в кухне лучше использовать кафельную плитку или моющиеся панели, ведь из-за постоянной готовки кухонные стены подвергаются постоянному загрязнению, а также постоянному воздействию температур и влаги. Однако из таких материалов вы можете сделать только рабочую зону на кухне, в то время как остальную ее часть (в частности – зону для приема пищи с обеденным столом) декорировать обоями. Флизелиновые обои достаточно прочны и износоустойчивы, к тому же их можно мыть. Для кухни лучше всего выбирать флизелиновые обои без винилового напыления. Альтернативным вариантом может стать использование стеклообоев.

В детской

Широкий ассортимент флизелиновых обоев для детской комнаты позволяет сделать сказочным даже самое неказистое и крохотное помещение. В зоне сна лучше использовать более умеренные и нейтральные расцветки обоев, а вот в зоне для игр можно проявить и реализовать всю свою фантазию! Отлично будет смотреться тематическое оформление детской комнаты в виде парусника, замка, кукольного домика или футбольного поля. Можно оформить комнату в любимых цветах ребенка. Используя обои под покраску, на стене можно нарисовать геометрические фигуры или любимых мультгероев. Но самое главное правило, которым обязаны руководствоваться абсолютно все родители при оформлении комнаты для своего чада – в первую очередь, она должна нравиться ему! Поэтому обязательно посоветуйтесь, что именно ребенок хотел бы видеть в своей комнате.

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