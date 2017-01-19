Это один из самых экзотических клумбовых однолетников, он отличается не только оригинальностью, но и обильным цветением. Однако в современных садах это растение встречается нечасто. Оно кажется сложной в выращивании диковинкой, хотя на самом деле схизантус не нуждается в особом уходе и давно обитает в наших краях. За яркие, броские цветки необычной формы в прошлом веке его называли «орхидеей бедняков» и «цветком-бабочкой». Со временем у него появились новые имена — «шизантус», «шизант», «разрезновенчик». Родом схизантус из Южной Америки. В природе известно более десятка его видов. В культуре распространены межвидовые гибриды.

Однолетнее ветвистое растение семейства пасленовых. Образует красивый пирамидальный куст высотой 25—45 см. но есть сорта высотой до 90 см. Листья перисто-рассеченные, светло-зеленые. Стебли и листья опушенные, иногда клейкие. Цветки неправильной формы, с расщепленными лепестками, по окраске самые разные — белые, розовые, желтые, лососевые, красные, малиновые, сиреневые, фиолетовые, испещренные полосками, пятнами, точками разного цвета. Цветки собраны в верхушечные соцветия. Цветение обильное (растение сплошь покрыто цветками], обычно длится с июля по сентябрь. Плод — многосемянная коробочка, семена мелкие, всхожесть сохраняют 2- 3 года.

Схизантус — теплолюбивое растение, предпочитает открытые, хорошо освещенные места, но не на солнцепеке. Для него лучше выбрать уголок сада, где лучи солнца рассеяны. Схизантус не любит сильную жару, но в то же время страдает от затяжных дождей и туманов. При недостаточном освещении растение чрезмерно вытягивается, а при избытке влаги начинает сокращать количество соцветий и может погибнуть. Почва ему нужна плодородная, рыхлая, водопроницаемая, дренированная, некислая. Эта «орхидея» любит постоянную умеренную влажность почвы и воздуха. В сухую жаркую погоду требует не только полива, но и увлажнения воздуха, например, с помощью фонтанчика, но так, чтобы вода не попадала непосредственно на листья и цветки.

Схизантус размножают семенами. Высевать их можно в разные сроки, регулируя таким образом период цветения. При посеве в апреле-мае непосредственно в грунт цветение наступает с июля. Сеют гнездами, рядами или лентами. Семена только слегка заделывают, уплотняя грунт обратной стороной граблей или ладонями. Сеянцы прореживают, оставляя между ними расстояние 20 см и более (в зависимости от высоты взрослых растений). Для хорошего кущения верхушки несколько раз прищипывают. Если хотите, чтобы схизантусы цвели до поздней осени, в июле нужно провести повторный посев в грунт. Растение дает самосев. Для раннелетнего цветения схизантус высевают на рассаду в марте-апреле. Посев проводят в емкости с легким песчаным грунтом, семена слегка присыпают субстратом, увлажняют грунт из пульверизатора и прикрывают стеклом. Оптимальная температура прорастания — 10—20 °С, всходы появляются через 14 дней, Когда сформируется первая пара настоящих листьев, сеянцы пикируют и содержат при умеренной температуре. Обильно поливать растение не стоит, но и пересыхания грунта допускать нельзя. Сухой воздух периодически увлажняют. Мелкие и слабые сеянцы схизантуса при пикировке не отбраковывают, а выхаживают, ведь именно они могут дать эффектное цветение и необычайно красивые по окраске цветки.

Когда минует угроза заморозков, рассаду высаживают в цветники, низкорослые сорта — на расстоянии 20-25 см, средние — 40 см, высокорослые — 70 см. До посадки в грунт рассаду 1 —2 раза прищипывают. Первый раз, когда растения достигнут 8 см в высоту, а потом при высоте 15-1Б см.

Уход за схизантусом заключается в аккуратном рыхлении почвы, пока кустики не сомкнулись, и умеренном равномерном поливе. Для высоких и среднерослых сортов рекомендуют ставить подпорки, В период активной вегетации схизантус подкармливают полным минеральным удобрением раз в 7—10 дней.

Сорта схизантуса перистого (Schbzanthus pinnatus), среди которых есть как высокие, так и карликовые растения, отличаются крупными, до 8 см в диаметре, цветками. Наиболее популярны сортосмеси: Giant Hybrids — растения высотой 90 см, окраска разнообразная; Hit Parade — 30 см, цветки желто-розоволососевые; Angel Winds — 45 см, цветки розовой, кремовой, карминовой окраски; Bouguet — 25 см, цветки разных оттенков розового; Star Parade — 20—25 см, окраска разнообразная.

Схизантус Грехема (S. grahamii) — куст высотой около 60 см, цветки отличаются короткой верхней и длинной нижней губой, а также многочисленными желтыми пятнами и пурпурными штрихами. Садовые формы вида: var. albus с белыми цветками; var. carmineus - с карминовыми; var. litacinus — с лиловыми.

Гибридный схизантус визетонский (S. wisetonensis] получен при скрещивании двух вышеназванных видов. Самые популярные сорта: Brilliant — высотой 40 см, цветки блестящие карминовые; Roter Herold — высотой 30- 45 см, цветки крупные, шарлахово карминовые; Zwerg Bukett — высотой 20—25 см, цветки разнообразных окрасок.

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