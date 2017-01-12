Афиша/Досуг
Фильм "Закон ночи"
драма, криминал"
В ролях: Зои Салдана, Бен Аффлек, Эль
Фаннинг, Скотт Иствуд, Крис Салливан, Сиенна Миллер, Брендан Глисон, Энтони
Майкл Холл, Крис Мессина, Титус Уэлливер
Режиссёр: Бен Аффлек
Производство: США
Премьера: 12.01.2017
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 128
Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.
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23 января
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24 января
15:40
25 января
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22:50
20 января
22:50
21 января
22:45
22 января
22:45
23 января
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24 января
22:50
25 января
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19 января
22:50
20 января
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23 января
22:50
24 января
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25 января
22:50
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13:10
20 января
13:10 ; 00:10
21 января
00:10
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23:15
23 января
13:10
24 января
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25 января
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