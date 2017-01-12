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Афиша/Досуг

Фильм 'Закон ночи'

Фильм "Закон ночи"

Городской портал Санкт-Петербурга 19 января 2017г., 14:19

драма, криминал

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В ролях: Зои Салдана, Бен Аффлек, Эль Фаннинг, Скотт Иствуд, Крис Салливан, Сиенна Миллер, Брендан Глисон, Энтони Майкл Холл, Крис Мессина, Титус Уэлливер
Режиссёр: Бен Аффлек
Производство: США
Премьера: 12.01.2017
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 128

Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.


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