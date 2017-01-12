Афиша/Досуг

В ролях: Зои Салдана, Бен Аффлек, Эль Фаннинг, Скотт Иствуд, Крис Салливан, Сиенна Миллер, Брендан Глисон, Энтони Майкл Холл, Крис Мессина, Титус Уэлливер

Режиссёр: Бен Аффлек

Производство: США

Премьера: 12.01.2017

Год выпуска: 2016

Продолжительность: 128

Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.



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