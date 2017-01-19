Евролига. 18-й тур. «Дарюшшафака» – УНИКС

20 января 2017 года, 20-00 МСК

«Дарюшшафака»

В семнадцати матчах «Дарюшшафака» одержала девять побед и потерпела восемь поражений. Подобная половинчатость результатов позволяет команде Дэвида Блатта замыкать верхнюю восьмерку Евролиги. В наступившем году «Дарюшшафака» совершила фантастический камбэк в Тель-Авиве, но для победы не хватило одного точного броска с игры. Реабилитацией за досадный проигрыш послужил разгром в Стамбуле амбициозной «Басконии» (98:89). Это был не первый случай, когда «Даша» оставляла не у дел испанских баскетболистов. Месяц назад под каток «Дарюшшафаки» попал мадридский «Реал» (81:68).

УНИКС

По статистическим показателям УНИКС уже не отнесешь к аутсайдерам. Семь побед в семнадцати матчах позволяют занимать одиннадцатое место. Зарабатывают казанцы, в основном, на родной арене. Пять выигрышей из семи. На прошлой неделе в игре с «Брозе» успех был на стороне УНИКСа (63:58). В гостях у подопечных Пашутина всего два положительных результата и шесть отрицательных. Средняя разница забитых-пропущенных мячей (-10,6). Относительно свежие крупные провалы были с «Басконией» (102:70) и «Оли» (88:59).

Статистика и личные встречи

В последней домашней встрече «Дарюшшафаки» разница в счете составила 9 пунктов в пользу турок. В последнем выездном поединке УНИКСа разница в счете составила 32 пункта и не в пользу казанского клуба.

В конце октября турки обыграли россиян в Казани со счетом 87:94.

Прогноз

«Дарюшшафака», зная ахиллесову пяту соперника, не просто выиграет, а сделает это с приличной форой. В букмекерской линии выбираем Ф1(-8) за ровную двойку.

Коэффициенты БК 1ХСтавка:

«Дарюшшафака» – 1,34

Ничья – 16,00

УНИКС – 4,30

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