Баскетбол. НБА. «Нью-Йорк» – «Вашингтон»

20 января 2017, 04:00 МСК

«Нью-Йорк»

В начале сезона, наблюдая игру «Нью-Йорка», почти не возникало сомнений, что команда будет играть в плей-офф. Но сейчас реалии таковы, что команда занимает 11-е место на Востоке, проиграв 7 из 10 последних матчей. Очень здорово провели вчерашний поединок против «Бостона», которые идут на третьем месте, но так же нельзя не отметить слабую игру «Селтикс», наверняка недооценили они соперника.

К тому же не принимал участия в матче один из лидеров атаки, молодой и очень талантливый Кристпас Порзингинс. Его участие в завтрашнем матче под вопросом, но на данный момент новостей об его появлении на паркете не наблюдается. К тому же добавились проблемы с Кармелло Энтони, и результативность в последнем матче наглядно демонстрирует настрой игрока (13 очков). Многие говорят об его уходе, что так будет лучше для всей команды, а на днях всплыли слова президента клуба, мол Энтони становится больше обузой для команды. Естественно, после такого желания и мотивации играть за клуб, в котором он проводит уже седьмой год, не много.

На своем паркете «Никс» одержали 57% побед, а именно 12 викторий в 21 матче. Статистика достаточно неплохая, но не стоит забывать, какой соперник им пожалует завтра. «Вашингтон» набрали очень серьезную форму и отобрать очки пусть и на Медиссон-Сквер-Гарден будет крайне не просто.

«Вашингтон»

Этой ночью «Вашингтон» одержали свою 13-ю домашнюю победу кряду. Многие предрекали поражение от «Мемфиса», но уже после первой половины сомнений почти не возникало, кто окажется победителем.

Из потерь лишь Маинми и Хаус, которые завтра точно не сыграют. Благо удалось Джону Уоллу избежать серьезной травмы мизинца, а вчера он записал на свой счет 25 очков. Из минусов стоит отметить тот факт, что лидеры «Уизардс» в отличие от игроков «Никс», провели больше игрового времени во вчерашнем матче, а так же слабую игру «столичных» на выезде. «Вашингтон» вдали от дома одержали всего 4 победы в 17 матчах, это худшая после «Бруклина» статистика на Востоке.

Если говорить об статистических показателях то «Вашингтон» немного превосходят своих соперников, особенно по броскам 2х-очковых где процент попадания почти 51% против 48.4% у «Никс».

Статистика и личные встречи

«Вашингтон» выиграли 7 из 10 последних личных встреч против «Нью-Йорка»

«Нью-Йорк» проиграли 5 из 6 последних домашний матчей.

В рамках регулярного чемпионата «Нью-Йорк» последний раз побеждали еще в марте 2013 года.

Прогноз

По уровню игры «Вашингтон» смотрятся немного лучше, но команда очень слабо проводит свои выездные поединки, тогда как «Никс» сильны дома. Но, учитывая что Порзингинс возможно не примет участия в матче, а так же историю с Энтони, у гостей появляется неплохая возможность улучшить свои показатели на выезде, одержав очередную победу.

Коэффициенты БК ПариМатч:

Нью-Йорк — 1,82

Вашингтон — 2,12

баскетбол, спорт, лига, чемпионат, онлайн,смотреть онлайн, видео, мск, игра, игры, сеть, Матч-ТВ, канал, по каналу, матч, баскетбол, спорт, лига, чемпионат,онлайн, смотреть онлайн, видео, мск, игра, игры, сеть, Матч-ТВ, канал, по каналу, матч,

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов