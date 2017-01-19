Хоккей. НХЛ. Коламбус — Оттава

20 января 2017 года, 03-00 МСК

«Коламбус»

«Коламбус» в последнее время стал очень нестабилен, команда чередует победы и поражения, но по-прежнему лидирует в таблице конференции, и в лиге в целом. «Блю Джекетс» очень сильно играют в обороне и за 43 матча «Пиджаки» пропустили всего лишь 96 шайб, то есть по 2,23 за игру.

«Оттава»

«Оттава» находится на восьмой строчке в Восточной конференции и имеет некоторое преимущество относительно своих преследователей. «Филадельфия», «Каролина» и «Флорида» имеют меньшее количество очков, но сыграли на 4, 2 и 3 матча больше соответственно. Команда так же здорово чувствует себя в защите и пропустила 111 шайб за 42 встречи (2,64 за игру в среднем), причем забили канадцы ровно столько же.

Статистика и личные встречи

«Коламбус» — одна из самых низовых команд в лиге. Всего 16 раз в матчах с участием «Пиджаков» проходил тотал больше 5.5.

«Оттава» выиграла четыре из пяти последних матчей на «Нэшнуайд Арене».

«Сенаторс» играют не очень результативно, лишь 18 встреч канадцев порадовали зрителей пятью и более шайбами.

Прогноз

Обе команды очень хороши в обороне, а «Оттава» забивает очень мало. Мы считаем, что матч будет очень упорным и голевой феерии не будет. Предлагаем заключить пари с букмекерами на тотал меньше в этой встрече.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Коламбус – 1,94

Ничья — 4,20

Оттава – 3,44

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