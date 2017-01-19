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Прогноз. Хоккей. «Айлендерс» — «Даллас» 20 января 03:00 мск
20 января в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги состоится очередной матч. В Нью-Йорке встретятся между собой «Даллас» и «Айлендерс»."
Хоккей. НХЛ. Айлендерс — Даллас
20 января 2017 года, 03-00 МСК
«Айлендерс»
«Островитяне» не первый раз в этом сезоне находятся на последнем месте в Восточной конференции. На счету команды 42 очка после 42 матчей, но пару игр в запасе все-таки есть. В последнем матче «Айлендерс» без проблем расправились с «Бостоном» на выезде, да и вообще, предыдущие встречи «Айлы» проводили очень бойко.
«Даллас»
«Даллас» в каком-то сумасшедшем матче сумел увезти победу из Нью-Йорка. Команда в целом показывает неплохой хоккей, но очень нестабильный. «Звезды» по ходу сезона теряют важных игроков из-за травм и сыгранность пропадает. На выезде «Старз» играют слабо и за 23 матча набрали 18 очков из 46 возможных.
Статистика и личные встречи
«Айлендерс» сносно играют дома и в 23 матчах набрали 26
баллов.
Последние три матча в Нью-Йорке закончились победой хозяев, причем в основное время.
У «Айлов» было на 2 дня больше времени на отдых.
Прогноз
«Айлендерс» неплохо играет дома, да и вообще эта команда сейчас видится более сильным и сыгранным коллективов. Мы считаем, что при поддержке родных трибун хозяева могут добиться успеха и предлагаем Вам поставить именно на них.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Айлендерс – 2,42
Ничья — 3,98
Даллас – 2,63
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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