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Прогноз. Хоккей. «Торонто» — «Рейнджерс» 20 января 03:30 мск
«Рейнджерс» после трех поражений кряду постарается обыграть на выезде «Торонто». Хозяева очень сильны и проводят хороший отрезок сезона. Кому достанется победа в этой встрече?"
Хоккей. НХЛ. Торонто — Рейнджерс
20 января 2017 года, 03-30 МСК
«Торонто»
«Торонто» показывает в последнее время просто нереальные результаты. После такого невыразительного старта сезона, команда победила в 10 из 15 последних матчах. Дома, однако, «Кленовые Листья» продолжают играть не лучшим образом. На «Эйр Канада Центр» арене в последних 15 играх «Мэйпл Лифс» сумели набрать лишь 16 баллов.
«Рейнджерс»
Серия поражений команды из Нью-Йорка достигла уже трех матчей кряду и теперь «Рейнджерс» уже на пятом месте в Восточной конференции. В последнем матче против «Далласа» гости этой встречи играли неплохо, но подвела игра в защита и Лунквист отдельно, который был заменен только семи пропущенных шайб, и матч спасти не удалось.
Статистика и личные встречи
«Рейнджерс» отлично играют на выезде. 30 очков в активе
команды после 22 игр.
«Рейнджеры» выиграли четыре из пяти последних матчей у «Торонто».
Последние два матча в Канаде остались за гостями из Нью-Йорка.
Прогноз
«Торонто» сейчас очень силен и находится в хорошей форме, но нельзя списывать гостей со счетов. Мы считаем, что «Рейнджерс» найдут в себе силы и сумеют увезти хотя бы одно очко из Канады.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Торонто – 2,42
Ничья — 3,98
Рейнджерс – 2,64
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