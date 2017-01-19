Хоккей. НХЛ. Торонто — Рейнджерс

20 января 2017 года, 03-30 МСК

«Торонто»

«Торонто» показывает в последнее время просто нереальные результаты. После такого невыразительного старта сезона, команда победила в 10 из 15 последних матчах. Дома, однако, «Кленовые Листья» продолжают играть не лучшим образом. На «Эйр Канада Центр» арене в последних 15 играх «Мэйпл Лифс» сумели набрать лишь 16 баллов.

«Рейнджерс»

Серия поражений команды из Нью-Йорка достигла уже трех матчей кряду и теперь «Рейнджерс» уже на пятом месте в Восточной конференции. В последнем матче против «Далласа» гости этой встречи играли неплохо, но подвела игра в защита и Лунквист отдельно, который был заменен только семи пропущенных шайб, и матч спасти не удалось.

Статистика и личные встречи

«Рейнджерс» отлично играют на выезде. 30 очков в активе команды после 22 игр.

«Рейнджеры» выиграли четыре из пяти последних матчей у «Торонто».

Последние два матча в Канаде остались за гостями из Нью-Йорка.

Прогноз

«Торонто» сейчас очень силен и находится в хорошей форме, но нельзя списывать гостей со счетов. Мы считаем, что «Рейнджерс» найдут в себе силы и сумеют увезти хотя бы одно очко из Канады.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Торонто – 2,42

Ничья — 3,98

Рейнджерс – 2,64

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