Хоккей. НХЛ. Сент-Луис — Вашингтон

20 января 2017 года, 04-00 МСК

«Сент-Луис»

«Сент-Луис» опустился уже на шестую позицию в Западной конференции. В очковой копилке команды на данный момент 51 балл после 45 проведенных матчей. На своем льду «Блюз» играют очень сильно, но проиграли в крайней игре «Оттаве» (4:6). Теперь придется принять дома «Вашингтон», с которым у «Музыкантов» отдельные счеты.

«Вашингтон»

«Вашингтон» находится в отличной форме, но в драматичном матче «Вашики» уступили на выезде «Питтсбургу» и победная серия из девяти матчей прервалась. Сейчас команда пытается вырвать лидерство в лиге у «Коламбуса» и очень хорошо закрепилась в верхней части таблицы.

Статистика и личные встречи

С 2001 года матчи в Сент-Луисе проходят на тотал больше 4.5

«Сент-Луис» является очень результативной командой. В 29 матчах из 45 с участием «Блюз» было забито 5 и более шайб.

«Вашингтон» очень результативен в последнее время, команда играла свои встречи на тотал 4.5 больше 13 раз в 20 случаях.

Прогноз

Хозяева хотят реабилитироваться перед своими болельщиками и сделают все для победы. «Вашингтон» очень грозен и зол после поражения от «Пингвинс» и мы считаем, что матч порадует всех любителей хоккея обилием голов. Предлагаем Вам ставку на этот матч на тотал больше.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Сент-Луис – 2,92

Ничья — 3,90

Вашингтон – 2,24

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