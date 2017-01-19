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Прогноз. Хоккей. «Сент-Луис» — «Вашингтон» 20 января 04:00 мск
В центральной встрече игрового дня между собой сыграют «Блюз» и «Кэпиталс». Последние не смогли победить в последнем матче «Пенс» и победная серия прервалась."
Хоккей. НХЛ. Сент-Луис — Вашингтон
20 января 2017 года, 04-00 МСК
«Сент-Луис»
«Сент-Луис» опустился уже на шестую позицию в Западной конференции. В очковой копилке команды на данный момент 51 балл после 45 проведенных матчей. На своем льду «Блюз» играют очень сильно, но проиграли в крайней игре «Оттаве» (4:6). Теперь придется принять дома «Вашингтон», с которым у «Музыкантов» отдельные счеты.
«Вашингтон»
«Вашингтон» находится в отличной форме, но в драматичном матче «Вашики» уступили на выезде «Питтсбургу» и победная серия из девяти матчей прервалась. Сейчас команда пытается вырвать лидерство в лиге у «Коламбуса» и очень хорошо закрепилась в верхней части таблицы.
Статистика и личные встречи
С 2001 года матчи в Сент-Луисе проходят на тотал больше 4.5
«Сент-Луис» является очень результативной командой. В 29 матчах из 45 с участием «Блюз» было забито 5 и более шайб.
«Вашингтон» очень результативен в последнее время, команда играла свои встречи на тотал 4.5 больше 13 раз в 20 случаях.
Прогноз
Хозяева хотят реабилитироваться перед своими болельщиками и сделают все для победы. «Вашингтон» очень грозен и зол после поражения от «Пингвинс» и мы считаем, что матч порадует всех любителей хоккея обилием голов. Предлагаем Вам ставку на этот матч на тотал больше.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Сент-Луис – 2,92
Ничья — 3,90
Вашингтон – 2,24
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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