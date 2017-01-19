КАН-2017. Групповой этап. Группа С. Кот-д’Ивуар — ДР Конго

20 января 2017 года, 19-00 МСК

Кот-д’Ивуар

Первый матч на турнире для ивуарийцев казался проходным – сборная Того звезд с неба не хватает и является не самым грозным оппонентом. Но победить, да и даже забить мяч в ворота соперников, «слонам» не удалось. Территориальное преимущество у Кот-д’Ивуара было заметным, команда больше атаковала и угрожала воротам, но до реальной опасности дело доходило редко. Как итог – нулевая ничья, и не слишком понятный расклад в борьбе за выход из группы.

ДР Конго

Конголезцы, напротив, приятно удивили. Матч против не самого простого соперника из Марокко «леопардам» удался. Играя в контратакующей манере большее время матча, Конго отметилось забитым мячом – отличился Эрве Каге из бельгийского «Кортрейка», и преимущество в итоге стало решающим. Напомним, что два года назад сборная ДР Конго стала бронзовым призером КАН, проиграв в полуфинале как раз Кот-д’Ивуару.

Статистика и личные встречи

В последнее время в очных играх наблюдается паритет – с 2011 года команды встречались четыре раза и одержали по две победы.

Прогноз

На наш взгляд букмекеры по инерции еще переоценивают шансы ивуарийцев. Да, команда – действующий чемпион, но за эти два года в составе произошли существенные изменения. Те же Яя Туре и Жервиньо, принесшие победу над Конго в прошлый раз, в сборной уже не играют, да и первый матч показал, что «слоны» сейчас совершенно не те. Считаем, что легкой жизни Кот-д’Ивуару не получится, Конго вполне устраивает в турнирном плане и ничья, открытого футбола с их стороны точно не будет, что в конечном счете повлияет на результативность всей встречи.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Кот-д’Ивуар – 1,90

Ничья – 3,20

ДР Конго – 5,30

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов