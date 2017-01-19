Германия. Бундеслига. 17-й тур. «Фрайбург» — «Бавария»

20 января 2017 года, 22-30 МСК

«Фрайбург»

«Фрайбург» первую часть чемпионата завершил достаточно неплохо и после 16 сыгранных туров идет на восьмом месте. В активе «бразильцев из Брейсгау» 23 очка (7-2-7) и разница мячей 21:27, до зоны еврокубков не хватает четырех зачетных баллов. Последние матчи перед перерывом команда провела достаточно уверенно — обыграть удалось «Дармштадт» и «Ингольштадт», ничейными стали сражения с «Шальке» (1:1) и «Байером» (1:1) на выезде.

«Бавария»

Баварцы за свои 16 игр успели потерять очки четыре раза, трижды сыграв вничью и проиграв Дортмунду. Но на финиш команда Анчелотти мощно накатила и одержала пять побед подряд. На этом отрезке «Бавария» оказалась сильнее «Байера», «Майнца», «Вольфсбурга» и «Дармштадта», а в последней игре перед перерывом обыграла «Лейпциг» (3:0), отрыв от которого теперь составляет три очка.

Статистика и очные встречи

В последнем матче на своем поле в сезоне 2014/15 «Фрайбург» обыграл «Баварию» 2:1, до этого побед не было с 1998 года.

Дома «Фрайбург» с начала сезона набрал 15 очков в семи играх (5-0-2) при разнице мячей 9:9

«Бавария» в гостях показывает за семь матчей 16 зачетных баллов (5-1-1) и разницу 12:5

Прогноз

Гостевая «Бавария» в этом сезоне слишком ярким футболом не радует, в 4 из 7 гостевых матчей больше двух голов не забивалось. Считаем, что и «Фрайбургу» вполне по силам избежать крупного разгрома. Дома команда играет сдержанно, только в двух из девяти играх на «Шварцвальде» зрители видели больше трех забитых мячей, скорее всего и против баварцев мы получим что-то подобное.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Фрайбург – 13,00

Ничья – 6,70

Бавария – 1,27

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов