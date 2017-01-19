Cамарская жизнь

По преданию, Иисус Христос совершил в этот день омовение в реке Иордан, и вода стала святой от соприкосновения с ним. По традиции, верующие купаются на Крещение в проруби в любую погоду. Три года в Самаре этот обычай из-за тонкого льда на Волге был под запретом. Но теперь волжские иордани вновь разрешены.



В течение всего дня у проруби на самарской набережной многолюдно. Рядом дежурят сотрудники поисково-спасательной службы. Окунуться в ледяную воду можно и без закалки, говорят медики. Это даже полезно. Резкое охлаждение воспринимается организмом как сильный стресс. При этом проходят спазмы и отеки, снимается воспаление. На несколько секунд температура тела повышается до 40 градусов, от чего погибают вирусы и микробы. Но для верующих омовение в проруби носит другой смысл. Самарские иордани ночью освятили.



Протоиерей Андрей Зуев, настоятель Казанского храма:



- В молитве, которую священник с народом произносит, он испрашивает, чтобы дух снизошел на воду. Люди идут в прорубь, чтобы не помыться - это холодно, тяжело, они могут помыться и дома, в ванной. Они идут туда за очищением своей души от грехов.



Во всех православных храмах прошли праздничные службы. В церквях самарцы набирают священную воду.



Есть поверье, что по погоде в крещенский день можно судить, каким будет лето. Если холодно и без осадков, оно будет жарким и засушливым. Если наоборот, сезон принесет хороший урожай. После аномально низких температур в Самаре 19 января потеплело до -9, прошел небольшой снег.

Источник: ТРК «Терра»

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