Столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов ниже нуля. Вместе с тем, ожидается облачная погода с небольшим снегопадом, метелью и гололедицей. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 18 метров в секунду.

В выходные ожидают небольшое похолодание. Метеорологи прогнозируют, что в субботу температура воздуха опустится до 5 градусов мороза. Сохранится преимущественно облачная погода с небольшим снегопадом.

В воскресенье температура воздуха вернется к показателям от 1 до 3 градусов ниже нуля, ожидается небольшой снегопад. Атмосферное давление вырастет до 755 миллиметров ртутного столба.

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