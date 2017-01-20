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События

Сегодня ожидается резкое понижение атмосферного давления

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сегодня ожидается резкое понижение атмосферного давления

20 января 2017г., 10:30

Резкое падение атмосферного давления ожидается в столице в пятницу, 20 января, передает Гидрометцентр России. По прогнозам синоптиков, днем атмосферное давление упадет на 13–15 единиц по сравнению с утром 19 января до 748 миллиметров ртутного столба. Этот показатель ниже нормы на 7–8 пунктов.

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Столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов ниже нуля. Вместе с тем, ожидается облачная погода с небольшим снегопадом, метелью и гололедицей. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 18 метров в секунду.

В выходные ожидают небольшое похолодание. Метеорологи прогнозируют, что в субботу температура воздуха опустится до 5 градусов мороза. Сохранится преимущественно облачная погода с небольшим снегопадом.

В воскресенье температура воздуха вернется к показателям от 1 до 3 градусов ниже нуля, ожидается небольшой снегопад. Атмосферное давление вырастет до 755 миллиметров ртутного столба.

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