События
Сегодня ожидается резкое понижение атмосферного давления
Резкое падение атмосферного давления ожидается в столице в пятницу, 20 января, передает Гидрометцентр России. По прогнозам синоптиков, днем атмосферное давление упадет на 13–15 единиц по сравнению с утром 19 января до 748 миллиметров ртутного столба. Этот показатель ниже нормы на 7–8 пунктов."
Столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов ниже нуля. Вместе с тем, ожидается облачная погода с небольшим снегопадом, метелью и гололедицей. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 18 метров в секунду.
В выходные ожидают небольшое похолодание. Метеорологи прогнозируют, что в субботу температура воздуха опустится до 5 градусов мороза. Сохранится преимущественно облачная погода с небольшим снегопадом.
В воскресенье температура воздуха вернется к показателям от 1 до 3 градусов ниже нуля, ожидается небольшой снегопад. Атмосферное давление вырастет до 755 миллиметров ртутного столба.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.