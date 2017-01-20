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Мигель Феррер скончался от рака гортани
Умер сыгравший роли в "Твин Пиксе" и "Робокопе" актер Мигель Феррер"
Американский актер Мигель Феррер, снявшийся в фильме "Робокоп" и сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 61 год.
У Феррера был рак гортани. Он умер у себя дома в Лос-Анджелесе в окружении семьи и близких.
Зрители еще увидят Феррера в роли специалиста судебно-медицинской экспертизы Альберта Розенфилда в продолжении сериала "Твин Пикс", которое выйдет на экраны 21 мая 2017 года.
Мигель Феррер сыграл более 30 ролей в кино, в том числе в фильмах "Робокоп", "Противостояние" и сериалах "Расследование Джордан" и "Твин Пикс".какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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