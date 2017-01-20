Американский актер Мигель Феррер, снявшийся в фильме "Робокоп" и сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 61 год.

У Феррера был рак гортани. Он умер у себя дома в Лос-Анджелесе в окружении семьи и близких.

Зрители еще увидят Феррера в роли специалиста судебно-медицинской экспертизы Альберта Розенфилда в продолжении сериала "Твин Пикс", которое выйдет на экраны 21 мая 2017 года.

Мигель Феррер сыграл более 30 ролей в кино, в том числе в фильмах "Робокоп", "Противостояние" и сериалах "Расследование Джордан" и "Твин Пикс".

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов