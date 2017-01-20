Здесь интересно

Премьера ленты состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале и получила главный режиссерский приз «Серебряный лев». Также картина вошла в шорт-лист премии «Оскар». Историю о людях, судьбы которых пересеклись в годы Второй мировой войны, смогут теперь увидеть и российские зрители. Первые впечатления о «Рае» - в репортаже Ирины Разумовской.

«Рай» Андрея Кончаловского ждут в российском прокате давно. Десять минут этому фильму аплодировали на кинофестивале в Венеции. Наши кинокритики, которые уже видели картину, говорят, что это чуть ли не лучшая лента режиссера. Сам он утверждает, что последний снятый для него лично всегда важнее остальных. На красной дорожке Андрей Кончаловский с женой и исполнительницей главной роли Юлией Высоцкой появляются радостными и одухотворенными.

«Это было счастье, мне повезло!» - восклицает актриса Юлия Высоцкая.

Многие журналисты спрашивали: "Почему "Рай", если это про ад на земле?!" Чёрно-белый фильм о Холокосте, где все, даже немец Хельмут – славист, поклонник Чехова, отправляя людей в газовые камеры, мечтают о всеобщей благодати.

«Это же всё война, а войны цветной не могло быть, документы все чёрно-белые. Смотрите, думайте, плачьте, радуйтесь, пугайтесь. Чувства – главное!» - рассказывает Андрей Кончаловский.

О чувствах, с которыми пришли на эту премьеру, все гости говорят в один голос: «К тяжелому кино готовы!»

«Я жду очень серьезного новаторского, я думаю, фильма. Потому что, насколько я понимаю, отца интересуют сейчас новые формы кинематографа», - говорит режиссер Егор Кончаловский.

Форма действительно необычная: монохромный фильм построен на крупных планах, максимально сконцентрирован на тексте, диалогах и монологах. Герои сидят перед камерой, которая установлена, кажется, уже на том свете.

«Про войну, конечно, очень тяжело смотреть, но так как мы хотим мира, мы не должны забывать то, что было», - отмечает президент фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова.

На московскую премьеру пришли и те, кто уже видел фильм. Александр Роднянский определил «Рай» как главную картину прошлого года.

«"Рай" бесспорно воплощает для меня для то, что было всегда ценно в российском кинематографе – сильного автора, свежую идею, яркую драматургию, такую непредсказуемую, и нервную релевантность по отношению к сегодняшнему дню», - говорит продюсер Александр Роднянский.

«Мы видели фильм в Венеции, поэтому у нас ожидание одно - что максимальное количество зрителей в России придёт и посмотрит эту картину», - подчеркивает журналист и телеведущая Дарья Златопольская.

Чтобы отправится на этот фильм в кино, нужно, конечно, найти в себе внутренние силы. Он бесконечно грустный и трагичный. Но судя по количеству уже собранных наград, по мнению критиков, уже претендует на место в золотом фонде - рядом со «Списком Шиндлера».

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов