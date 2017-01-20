версия для печати

Происшествия

Три человека погибли в результате наезда на толпу в Мельбурне

Три человека погибли в результате наезда на толпу в Мельбурне

www.topnews.ru 20 января 2017г., 11:18

Наезд на толпу в Мельбурне - не теракт, считают в полиции. Между тем, по словам очевидцев, сидевший за рулем преступник одновременно вел машину и расстреливал людей.

"

В центре австралийского Мельбурна неизвестный преступник на автомобиле протаранил толпу прохожих. В результате произошедшего погибли как минимум три человека, пострадали более 20 пострадали. В настоящее время преступник уже задержан.

"Он управлял красным легковым автомобилем и в то же время вел огонь", - сказал страж правопорядка.

По его словам, преступник намеренно ехал по проезжей части, сбивая людей, а при задержании злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции.

В настоящее время одна из центральных улиц второго по величине города Австралии остается оцепленной.

В полиции Мельбурна заявили, что водитель, наехавший на толпу пешеходов в центре города, сделал это намеренно, одна с терроризмом это не связано.
Кроме того, в полиция добавили, что водитель арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Происшествия»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   