Происшествия

В центре австралийского Мельбурна неизвестный преступник на автомобиле протаранил толпу прохожих. В результате произошедшего погибли как минимум три человека, пострадали более 20 пострадали. В настоящее время преступник уже задержан.



"Он управлял красным легковым автомобилем и в то же время вел огонь", - сказал страж правопорядка.



По его словам, преступник намеренно ехал по проезжей части, сбивая людей, а при задержании злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции.

В настоящее время одна из центральных улиц второго по величине города Австралии остается оцепленной.



В полиции Мельбурна заявили, что водитель, наехавший на толпу пешеходов в центре города, сделал это намеренно, одна с терроризмом это не связано.

Кроме того, в полиция добавили, что водитель арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет.

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