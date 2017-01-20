Происшествия
Три человека погибли в результате наезда на толпу в Мельбурне
Наезд на толпу в Мельбурне - не теракт, считают в полиции. Между тем, по словам очевидцев, сидевший за рулем преступник одновременно вел машину и расстреливал людей."
В центре австралийского Мельбурна неизвестный преступник на
автомобиле протаранил толпу прохожих. В результате произошедшего погибли как
минимум три человека, пострадали более 20 пострадали. В настоящее время
преступник уже задержан.
"Он управлял красным легковым автомобилем и в то же время вел огонь", - сказал страж правопорядка.
По его словам, преступник намеренно ехал по проезжей части, сбивая людей, а при задержании злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции.
В настоящее время одна из центральных улиц второго по
величине города Австралии остается оцепленной.
В полиции Мельбурна заявили, что водитель, наехавший на толпу пешеходов в центре города, сделал это намеренно, одна с терроризмом это не связано.
Кроме того, в полиция добавили, что водитель арестован и дальнейшей угрозы общественной безопасности в городе нет.
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