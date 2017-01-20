Политика
Отмену нескольких указов Барака Обамы планируют сделать в день инаугурации Дональда Трампа
Дональд Трамп намерен подписать несколько исполнительных указов уже в день инаугурации."
В частности, избранный президент США собирается использовать свои полномочия для того, чтобы сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой. О планах ограничить поток иммигрантов из соседней страны Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании.
Вместе с тем, Трамп планирует отменить несколько указов своего предшественника – Барака Обамы.
Кроме того, в первый день в новой должности Дональд Трамп собирается посетить штаб-квартиру ЦРУ, чью деятельность он неоднократно критиковал в ходе выборов.
Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 20 января.
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подвел итоги восьмилетней работы администрации Барака Обамы. В частности, Медведев заявил, что в последние годы отношения между Россией и США достигли своей низшей точки.
Тем не менее, Медведев отметил, что в эти годы удалось решить ряд непростых международных задач, в том числе – заключить сделку по ядерной программе Ирана, избавиться от химического оружия в Сирии и сократить запасы ядерного оружия.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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