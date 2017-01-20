Образование/Карьера

Такое решение было принято после того, как в среду, 18 января, появилась информация об очередной масштабной утечке заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады по физике, праву, литературе, русскому и французскому языкам.

По новым правилам, изложенным в документе под названием "Об усилении ответственности за защиту заданий", для доступа к заданиям олимпиад можно будет использовать только тот компьютер, за которым никто ранее не работал. Доступ к заданиям с официального сайта olymp.apkpro.ru откроется за два часа до начала олимпиады, а ключи с ответами заданий станут известны лишь в час завершения олимпиады в Калининградской области.

Как подчеркнул один из составителей заданий по литературе, филолог Сергей Волков, прежде Всероссийская олимпиада школьников, в отличие от ЕГЭ, не имела никаких механизмов защиты от утечек данных. При этом победа в заключительном этапе олимпиады дает ученикам важное преимущество – право поступить в любой российский вуз без экзаменов.

По мнению заведующего кафедрой русского и иностранных языков академии Следственного комитета России Александра Долгенко, необходимо пресечь любую возможность получить сведения о заданиях олимпиад заранее, например, от составителя, обеспечив себе, тем самым, высокий результат. Хотя интенсивное развитие технологий делает защиту информации довольно сложной задачей, меры по защите ЕГЭ все же показали свою эффективность, а принятие новых правил проведения школьных олимпиад станет следующим шагом на этом пути.

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