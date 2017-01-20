Будем здоровы

Малоподвижный образ жизни ускоряет старение клеток на генетическом уровне и сокращает продолжительность жизни, считают ученые из университета Калифорнии (Сан-Диего, США).



Группа ученых провела исследование здоровья почти 1,5 тыс. пожилых женщин, возраст которых составлял на момент исследования от 64 до 95 лет.



Выяснилось, что теломеры (концевые участки хромосом, защищающие ДНК от повреждений. Они становятся короче при каждом делении клетки) у женщин, которые вели сидячий образ жизни, была в среднем на 170 «букв» короче нормы.

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