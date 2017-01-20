Движение автотранспорта в ЦАО ограничат из-за реконструкции инженерных сетей.

С 25 января по 6 марта и с 9 марта по 15 мая круглосуточно будет перекрыта одна полоса движения:

На Большом Левшинском переулке от дома 8А до дома 10 строение 1.

С 25 января по 6 марта круглосуточно одна полоса:

На Малом Левшинском переулке от пересечения с Большим Левшинским до дома 3;

На улице Пречистенка от дома 30/2 до пересечения с улицей Пречистенка.

На улице Пречистенка от пересечения с Малым Левшинским переулком до пересечения с Кропоткинским переулком;

На Еропкинском переулке от пересечения с улицей Пречистенка до дома 6 строение 1.

С 9 марта по 15 мая:

На Кропоткинском переулке.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты.

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