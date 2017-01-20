Авто
Движение в ЦАО будет ограничено с 25 января по 6 марта
Движение машин в ЦАО ограничат из-за реконструкции инженерных сетей"
Движение автотранспорта в ЦАО ограничат из-за реконструкции инженерных сетей.
С 25 января по 6 марта и с 9 марта по 15 мая круглосуточно будет перекрыта одна полоса движения:
На Большом Левшинском переулке от дома 8А до дома 10 строение 1.
С 25 января по 6 марта круглосуточно одна полоса:
На Малом Левшинском переулке от пересечения с Большим
Левшинским до дома 3;
На улице Пречистенка от дома 30/2 до пересечения с улицей Пречистенка.
На улице Пречистенка от пересечения с Малым Левшинским переулком до пересечения с Кропоткинским переулком;
На Еропкинском переулке от пересечения с улицей Пречистенка до дома 6 строение 1.
С 9 марта по 15 мая:
На Кропоткинском переулке.
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