Личный бюджет

Европейские ученые еще раз подтвердили выражение "не в деньгах счастье". Они провели исследование среди 18 тыс. британцев и немцев и выяснили, что повышение зарплаты не сильно отражается на уровне счастья работника.

Ученые установили, что рост заработной платы улучшает настроение человека, но ненадолго. Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", дополнительная финансовая стимуляция радует работника только пару дней, а потом эффект счастья пропадает.

То есть уже через неделю денежный бонус не поднимет настроения человеку, его получившему. Все опрошенные подтвердили - повышение заработной платы не особо влияет на уровень счастья.

Ощущение счастья напрямую зависит лишь от семьи, друзей и физического здоровья.

Источник: Петербургский дневник

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