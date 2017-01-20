Московская жизнь
Столичные библиотеки начали закупать качественные отечественные бестселлеры
Московские читатели с января могут ознакомиться еще с 8 тыс. произведениями еще 8 тыс. современных русских авторов."
Московские библиотеки осуществляют закупку российских
бестселлеров. Произведения, ставшие лауреатами литературных премий, в том числе
«Русского букера» и «Национального бестселлера» станут теперь доступны обычным
посетителям столичных библиотек.
441 читальный зал приобрел почти 8 тыс.подобных произведений. Книжные ряды будут расположены отдельно от остальных, на специальных стойках.
Теперь практически все желающие могут ознакомиться с произведениями лауреатов литературных премий:
- роман «Крепость» Петра Алешковского (лауреат
«Русского букера - 2016»)
- роман «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича
- роман «Авиатор» Евгения Водолазкина («Большая книга - 2016»)
- роман «Ненастье» Алексея Иванова («Книга года - 2016»)»
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