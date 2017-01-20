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Московская жизнь

Столичные библиотеки начали закупать качественные отечественные бестселлеры

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Столичные библиотеки начали закупать качественные отечественные бестселлеры

Информационный Центр Правительства Москвы 20 января 2017г., 12:19

Московские читатели с января могут ознакомиться еще с 8 тыс. произведениями еще 8 тыс. современных русских авторов.

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Московские библиотеки осуществляют закупку российских бестселлеров. Произведения, ставшие лауреатами литературных премий, в том числе «Русского букера» и «Национального бестселлера» станут теперь доступны обычным посетителям столичных библиотек.

441 читальный зал приобрел почти 8 тыс.подобных произведений. Книжные ряды будут расположены отдельно от остальных, на специальных стойках.

Теперь практически все желающие могут ознакомиться с произведениями лауреатов литературных премий:

 - роман «Крепость» Петра Алешковского (лауреат «Русского букера - 2016»)
 - роман «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича 
 - роман «Авиатор» Евгения Водолазкина («Большая книга - 2016») 
 - роман «Ненастье» Алексея Иванова («Книга года - 2016»)»

 

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