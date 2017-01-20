Московские библиотеки осуществляют закупку российских бестселлеров. Произведения, ставшие лауреатами литературных премий, в том числе «Русского букера» и «Национального бестселлера» станут теперь доступны обычным посетителям столичных библиотек.



441 читальный зал приобрел почти 8 тыс.подобных произведений. Книжные ряды будут расположены отдельно от остальных, на специальных стойках.

Теперь практически все желающие могут ознакомиться с произведениями лауреатов литературных премий:

- роман «Крепость» Петра Алешковского (лауреат «Русского букера - 2016»)

- роман «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича

- роман «Авиатор» Евгения Водолазкина («Большая книга - 2016»)

- роман «Ненастье» Алексея Иванова («Книга года - 2016»)»

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