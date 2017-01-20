Московская жизнь
Приблизительно 35 км ж/д путей на МЖД прошли реконструкцию
Более 35 км пути было отремонтировано с использованием инновационных систем на Белорусском направлении Московской железной дороге (МЖД) в 2016 году."
«В 2016 году на участке Уваровка-Гагарин, расположенном на
Белорусском направлении Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», с
использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS и лазерной системы Palas
железнодорожники модернизировали 35,5 км пути. Работы проводились в рамках
мероприятий по сокращению времени в пути поездов на участке Москва-Смоленск», -
отмечается в пресс-службе Правительства Москвы.
Принцип работы лазерной системы заключается в том, что она позволяет моделировать положение путевой машины в трехмерном пространстве, сохраняя во время ремонта первоначальные геометрические параметры, заложенные в проекте.
За последние пять лет на Белорусском направлении МЖД на участке Москва-Красное было отремонтировано около 330 км пути, включая модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт. Благодаря этой работе удалось повысить скорость движения поездов с 80 до 120 и до 140 км/ч на участке длиной 85 км, а также запустить поезда «Ласточка» и «Стриж»/Strizh.
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