«В 2016 году на участке Уваровка-Гагарин, расположенном на Белорусском направлении Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», с использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS и лазерной системы Palas железнодорожники модернизировали 35,5 км пути. Работы проводились в рамках мероприятий по сокращению времени в пути поездов на участке Москва-Смоленск», - отмечается в пресс-службе Правительства Москвы.



Принцип работы лазерной системы заключается в том, что она позволяет моделировать положение путевой машины в трехмерном пространстве, сохраняя во время ремонта первоначальные геометрические параметры, заложенные в проекте.



За последние пять лет на Белорусском направлении МЖД на участке Москва-Красное было отремонтировано около 330 км пути, включая модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт. Благодаря этой работе удалось повысить скорость движения поездов с 80 до 120 и до 140 км/ч на участке длиной 85 км, а также запустить поезда «Ласточка» и «Стриж»/Strizh.

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