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Афиша/Досуг

Фильм 'Под покровом ночи'

Фильм "Под покровом ночи"

Городской портал Санкт-Петербурга 20 января 2017г., 14:07

триллер, драма

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Героиня фильма живет "в шоколаде". Ее жизнь в Лос-Анджелесе находится на уровне мировых стандартов. Прекрасный муж и собственная галерея полностью занимают ее время и особых проблем нет.

Тем не менее ситуация выходит из-под контроля, когда ей доставили посылку от бывшего супруга.

Экс-супруг хочет встретиться, но при этом просит прочесть его новый роман. Оказывается у Сьюзен в воспоминаниях есть прошлое, которое она считала давно уже покрытым мраком. И это прошлое к ней возвращается при первом соприкосновении с рукописью бывшего мужа.

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