версия для печати
Афиша/Досуг
Фильм "Под покровом ночи"
триллер, драма"
Героиня фильма живет "в шоколаде". Ее жизнь в Лос-Анджелесе находится на уровне мировых стандартов. Прекрасный муж и собственная галерея полностью занимают ее время и особых проблем нет.
Тем не менее ситуация выходит из-под контроля, когда ей доставили посылку от бывшего супруга.
Экс-супруг хочет встретиться, но при этом просит прочесть его новый роман. Оказывается у Сьюзен в воспоминаниях есть прошлое, которое она считала давно уже покрытым мраком. И это прошлое к ней возвращается при первом соприкосновении с рукописью бывшего мужа.
5 звезд на Новокузнецкой
20 января
13:50
21 января
13:50
22 января
13:50
23 января
13:50
24 января
13:50
25 января
13:50
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.