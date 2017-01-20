Афиша/Досуг

Героиня фильма живет "в шоколаде". Ее жизнь в Лос-Анджелесе находится на уровне мировых стандартов. Прекрасный муж и собственная галерея полностью занимают ее время и особых проблем нет.

Тем не менее ситуация выходит из-под контроля, когда ей доставили посылку от бывшего супруга.

Экс-супруг хочет встретиться, но при этом просит прочесть его новый роман. Оказывается у Сьюзен в воспоминаниях есть прошлое, которое она считала давно уже покрытым мраком. И это прошлое к ней возвращается при первом соприкосновении с рукописью бывшего мужа.

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