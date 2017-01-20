Компания Acronis, занимающаяся разработкой программ для резервного копирования данных, выпустила новую версию продукции.



По словам разработчиков, новая программа позволит сохранять часть данных (фотографии) из соцсети в случае удаления страницы. При этом отмечается, что эту же функцию в ближайшее время внедрят в другие соцсети – Instagram, Telegram, а еще через некоторое время обещают заняться «Одноклассниками» и «ВКонтакте».

Функция «позволяет создавать копии информации с неограниченного числа мобильных устройств на компьютеры в локальной сети или в защищенное облачное хранилище Acronis Cloud, а также уникальную возможность по созданию резервных копий профилей пользователей социальной сети Facebook», – говорится в сообщении.

Несколько дней назад стало известно, что в Facebook создали подразделение, разрабатывающее технологию чтения мыслей. Тогда сообщалось, что соцсеть уже опубликовала вакансии для подразделения. А в ноябре прошлого года Facebook добавил игры в Messenger. Однако в России они пока недоступны.

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