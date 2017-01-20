Происшествия

Вход в здание перекрыла полиция, на место прибыли саперы, машина МЧС и врачи центра экстренной медицинской помощи.

Ранее в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в здании. Специалисты обследовали помещения, но бомбу так не нашли.

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