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Происшествия
Эвакуация сотрудников ВГТРК закончена на 5-й улице Ямского Поля
Сотрудников ВГТРК эвакуировали из здания на 5-й улице Ямского Поля."
Вход в здание перекрыла полиция, на место прибыли саперы, машина МЧС и врачи центра экстренной медицинской помощи.
Ранее в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в здании. Специалисты обследовали помещения, но бомбу так не нашли.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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