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Происшествия

Эвакуация сотрудников ВГТРК закончена на 5-й улице Ямского Поля

Фото: m24.ru

Эвакуация сотрудников ВГТРК закончена на 5-й улице Ямского Поля

M24.ru 20 января 2017г., 14:47

Сотрудников ВГТРК эвакуировали из здания на 5-й улице Ямского Поля.

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Вход в здание перекрыла полиция, на место прибыли саперы, машина МЧС и врачи центра экстренной медицинской помощи.

Ранее в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в здании. Специалисты обследовали помещения, но бомбу так не нашли.

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