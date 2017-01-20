Готовим вкусно

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Рецепт приготовления котлет из телятины
Котлеты из телятины в мультиварке"
Ингредиенты:
телятина мякоть - 500граммов
капуста - 100граммов
яйца - 1штука
вино белое - 2ст. ложки
лайм - 1штука
соль - по вкусу
зелень петрушки - 4веточки
Способ приготовления:
Капусту измельчите блендером.
Мякоть телятины пропустите через мясорубку.
Измельченное мясо соедините с капустой, яйцом, вином, посолите и перемешайте.
Из приготовленного фарша сформуйте котлеты.
В мультиварку налейте два мерных стаканчика воды, поставьте решетку для приготовления на пару. На решетку выложите котлеты, выберите режим «Пароварка», установите время 30 минут и нажмите «Старт».
Лайм нарежьте ломтиками.
При подаче на каждую котлету положите по ломтику лайма, оформите зеленью. На гарнир можно подать отварные овощи.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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