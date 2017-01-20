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Готовим вкусно

Рецепт приготовления котлет из телятины

Рецепт приготовления котлет из телятины

http://www.mmenu.com/ 20 января 2017г., 15:26

Котлеты из телятины в мультиварке

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Ингредиенты:
 
телятина мякоть - 500граммов
капуста - 100граммов
яйца - 1штука
вино белое - 2ст. ложки
лайм - 1штука
соль - по вкусу
зелень петрушки - 4веточки

Способ приготовления:

Капусту измельчите блендером.

Мякоть телятины пропустите через мясорубку.

Измельченное мясо соедините с капустой, яйцом, вином, посолите и перемешайте.

Из приготовленного фарша сформуйте котлеты.

В мультиварку налейте два мерных стаканчика воды, поставьте решетку для приготовления на пару. На решетку выложите котлеты, выберите режим «Пароварка», установите время 30 минут и нажмите «Старт».

Лайм нарежьте ломтиками.

При подаче на каждую котлету положите по ломтику лайма, оформите зеленью. На гарнир можно подать отварные овощи.

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Москва-Инфо

   