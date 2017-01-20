Готовим вкусно

Ингредиенты:



телятина мякоть - 500граммов

капуста - 100граммов

яйца - 1штука

вино белое - 2ст. ложки

лайм - 1штука

соль - по вкусу

зелень петрушки - 4веточки

Способ приготовления:

Капусту измельчите блендером.

Мякоть телятины пропустите через мясорубку.

Измельченное мясо соедините с капустой, яйцом, вином, посолите и перемешайте.

Из приготовленного фарша сформуйте котлеты.

В мультиварку налейте два мерных стаканчика воды, поставьте решетку для приготовления на пару. На решетку выложите котлеты, выберите режим «Пароварка», установите время 30 минут и нажмите «Старт».

Лайм нарежьте ломтиками.

При подаче на каждую котлету положите по ломтику лайма, оформите зеленью. На гарнир можно подать отварные овощи.

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