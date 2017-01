Мода/Шоппинг

Новым лицом Givenchy стала модель Эльза Хоск, ранее известная как один из ангелов Victoria`s Secret (кстати, именно она открывала шоу в этом году). Эльза дебютировала в осенней рекламной кампании Рикардо Тиши, а также линии денима Givenchy.

Совместно с французской маркой Rossignol Томми Хилфигер выпустил коллекцию горнолыжной экипировки. В коллекцию вошли стеганые пуховики, кардиганы на молнии, лыжные брюки, ботинки, футболки-поло и шлемы. Сам дизайнер признался, что давно хотел попробовать свои силы в спортивной одежде, и Rossignol стали тем партнером, кто помог воплотить мечту в реальность. Купить вещи из лимитированной коллекции можно будет в избранных магазинах Tommy Hilfiger c октября этого года.

На этой неделе стало известно о сотрудничестве британской певицы FKA Twigs и спортивной марки Nike. Сначала в Инстаграме певицы появился снимок, на котором она и несколько танцоров замерли в танцевальных позах. Под постом — загадочная подпись: Сan you feel everything? Do you believe in more? Затем на сайте спортивной марки появилось рекламное видео и информация о том, что FKA Twigs стала дизайнеров весенней коллекции.

Следующий показ круизной коллекции Louis Vuitton пройдет в Японии. Состоится он 14 мая, и точное место проведения пока держится в секрете.

Модный дом Chanel представил новую сумку — Gabrielle. В белом цвете ее можно было увидеть на показе марки. Представит новинку муза Карла Лагерфельда Кара Делевинь. Также с сумкой снимуется Каролин де Мегрэ, Фаррелл Уильямс и Кристен Стюарт.

Героиней обложки американского Harper`s Bazaar стала 58-летняя Мадонна. Она же снялась в откровенной фотосессии внутри журнала. В стиле нуар певицу снял дуэт фэшн-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хенци.

В Калининграде прошел показ Гоши Рубчинского осень-зима 2017. Дизайнер продемонстрировал вещи из коллаборации с adidas Football. Место проведения показа было выбрано неслучайно: этим Гоша хотел подчеркнуть связь России и Германии (марка adidas — немецкая). Ведь чаще всего именно этот бренд выбирают российские и выбирали советские спортсмены, особенно футболисты. Сотрудничество дизайнера и спортивного бренда продлится минимум три сезона: стороны подписали контракт, действующий до чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Марка Kenzo выпустила новое видео в рамках рекламной кампании весенней коллекции. Работал над мини-фильмом Club Ark Eternal дуэт Partel Oliva.



какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов