Лучшие клубнелуковицы для цветения на следующий год получаются за один сезон из маленьких деток.

В выращивании гладиолусов залогом успеха является посадочный материал. Чтобы из клубнелуковиц развились мощные растения с большими цветами, лучше их выращивать из деток диаметром 0,6-1 см за одно лето.

Детский сад для деток

Деток гладиолусов нужно очистить от кроющей чешуи и продезинфицировать в течение двух часов в слабом растворе марганцовки. Далее обработанные детки высаживаются на грядку под пленку. Почва на грядке заранее перекапывается с внесением перегноя и универсального комплекса удобрений.



Схема посадки деток – в канавки на глубину 5 см, междурядья 20 см, расстояние в ряду друг от друга по 10 см. После высадки деток канавки закрываются грунтом и их необходимо полить теплой водой с универсальным комплексным удобрением. При описанном выше размещении можно вырастить 48 деток на квадратном метре грядки.

Ухаживать за высаженными детками не сложно, но нужно выполнять все следующие процедуры: обильный полив каждые 5 дней с обязательным рыхлением почвы, внесение с поливом каждые 10 дней комплексного универсального удобрения ( с начала августа в качестве удобрений использовать только калийно-фосфорные), удаление цветоносов.

Уборка крупных сформированных клубнелуковиц осуществляется в третьей декаде сентября. При влажной погоде нужно следить за мочками клубнелуковиц, не допуская появления новых корней до уборки, иначе хранение будет проблематичным, и, как следствие, будет плохое цветение в следующем году.

Клубнелуковицам - солнечные ванны и хороший «рацион»

Выращивать гладиолусы лучше на открытом солнечном месте. Земля предпочтительнее слабой кислотности, но подойдет и нейтральная. В процессе роста у гладиолусов развивается не только мощная надземная часть, но и мощнейшие корни, поэтому почва на грядке должна быть хорошо и глубоко перекопана с внесением минерального удобрения нитрофоски из расчета внесения 30 г на каждый квадратный метр площади грядки.

Клубнелуковицы гладиолуса нуждаются в предварительной подготовке к посадке. За месяц до посадки необходимо их очистить от покровной чешуи, выбраковать больные и зараженные. Перед посадкой нужно произвести обработку в растворе марганцовки в течение получаса.

Температура почвы к моменту посадки клубнелуковиц должна быть не меньше 8 ° С. Глубина посадки варьирует и зависит от типа почвы, если на легкой почве она меньше, то на тяжелой больше, оптимальная глубина должна равняться примерно трем диаметрам клубнелуковицы.

Расстояние в ряду не меньше 20 см, а лучше больше. Всходы появляются через на 15-18 день. С момента появления всходов необходимо регулярно поливать, рыхлить почву и с июня вносить удобрение – нитрофоску, добавляя по 30 г на 10 л воды при поливе.

Выкапывают клубнелуковицы, как и деток, в конце сентября. После выкопки их моют, замачивают на 25 мин. в растворе хлорофоса, приготовленного с добавлением 20 г на 10-ти литровое ведро воды, а затем на час в растворе марганцовки, приготовленном с добавлением 10 г на 10-ти литровое ведро воды. После этих процедур, убивающих вредителей, клубнелуковицы просушивают две недели в проветриваемом помещении при температуре 25 °С. В ноябре клубнелуковицы раскладывают в коробки и опускают в подвальные помещения с температурой воздуха 5-7 °С и влажностью около 60 %.

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