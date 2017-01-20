«На новой набережной будут высажены деревья и кустарники, а также проложены пешеходные дорожки», - сказал Максим Гасиев.



Он отметил, что набережную соединят с Парком 800-летия Москвы. «Таким образом, мы получим полноценную зеленую зону отдыха», - добавил Максим Гасиев.



По его словам, благоустройство набережной планируется завершить в 2020 году.

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