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Московская жизнь
Набережную на Донецкой улице благоустроят летом
Работы по благоустройству пешеходной набережной на Донецкой улице планируется начать летом этого года."
«На новой набережной будут высажены деревья и кустарники, а
также проложены пешеходные дорожки», - сказал Максим Гасиев.
Он отметил, что набережную соединят с Парком 800-летия Москвы. «Таким образом, мы получим полноценную зеленую зону отдыха», - добавил Максим Гасиев.
По его словам, благоустройство набережной планируется завершить в 2020 году.
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