В Москве в рамках программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» было построено и введено в эксплуатацию 37 объектов в 2016 году.



«Планом 2016 г. в рамках программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» был предусмотрен ввод 34 объектов общей площадью более 13 тыс. кв. м. Нами были введены в эксплуатацию 37 объектов различного назначения, в том числе 284 км магистральных сетей, построены три канализационные насосные станции для обеспечения дер. Пыхтино, Ликова, Рассказовка в «новой» Москве», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева.



Также департамент строительства совместно с подрядными организациями произвел 67 врезок в магистральные трубопроводы для обеспечения водотеплоснабжением объектов, строящихся за счет бюджета города и 87 врезок по объектам, строящимся за счет внебюджетных источников. Было выполнено благоустройство на площади Тверская Застава и возле храма Христа Спасителя.



В 2017 году планируется завершить строительство семи очистных сооружений в районах массовой жилой застройки: Царицыно, Городня, Орехово-Борисово, Бирюлевский ручей в Южном округе, на ул. Новощукинская в Северо-Западном округе, Южное Бутово в Юго-Западном округе, что позволит улучшить влияние на состояние рек и водоемов как структурообразующей основы природного комплекса Москвы; завершить строительство инженерных коммуникаций, очистных сооружений, двух канализационно-насосных станции (КНС) для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. на спортивной арене «Лужники»; продолжить реконструкцию Рублевской станции водоподготовки группы фильтров №8.9 со строительством озоносорбционного блока и станции озонирования, что повысит качество питьевой воды в Западном и Юго-Западном округах Москвы.



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