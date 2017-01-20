«В 2016 году специалисты Мосгосстройнадзора выявили 259 нарушений в работе пунктов очистки и мойки колес автотранспорта. В 188 случаях пункт очистки колес не был задействован или отсутствовал, в 42 случаях допускался вынос грязи колесами автотранспорта на городскую территорию, в 29 случаях отсутствовала система очистки воды. По всем фактам нарушений выданы предписания, оформлены постановления об административных правонарушениях на должностных и юридических лиц на общую сумму штрафов 26,96 миллионов рублей», - отмечается в материале.



В декабре 2016 года Мосгосстройнадзор выявил нарушения в работе пунктов очистки и мойки колес автотранспорта на семи объектах строительства, в том числе в трех случаях пункт очистки колес отсутствовал, либо не был задействован, еще на трех - пункт очистки не был оборудован компрессором, на одном из объектов допускался вынос грязи на городскую территорию. По всем фактам нарушений выданы предписания, вынесены постановления об административных правонарушениях на сумму штрафов 1,33 миллиона рублей Работы на объектах приостанавливались до полного устранения нарушений.

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