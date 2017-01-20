Первая очередь сафари-парка в районе Волоколамского шоссе откроется к 1 июня 2017 года. Об этом сообщила генеральный директор «Московского зоопарка» Светлана Акулова.



«На Волоколамском шоссе есть 240 га, там сейчас находится зоопитомник. Вот мы хотим к 1 июня открыть первую часть сафари-парка, это 60 га. Есть разные проблемы, с которым мы сталкиваемся, но я думаю мы это решим», - сказала Светлана Акулова.



Она также отметила, что первая очередь парка будет построена за счет средств Московского зоопарка, остальные части - на средства инвесторов. «В первую очередь мы планируем вложить около 100 миллионов рублей. Мы сейчас ведем переговоры со Сбербанком, «Роснефтью», и есть еще один частный инвестор», - добавила она.



В составе фауны сафари-парка будут представлены животные из регионов РФ. Кроме того, на его территории планируется создать зоны отдыха и рекреации, кафе, кемпинг, а также проложить несколько маршрутов для велосипедистов и электрокаров.

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