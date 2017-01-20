Спальня – самое интимное пространство во всем вашем жилище, будь то скромная небольшая квартира-хрущёвка или роскошный трехэтажный особняк. Именно поэтому важно оформить ее целиком и полностью в соответствии с вашими желаниями и потребностями. Для кого-то критически важно иметь возможность расслабиться и полностью погрузиться в сладкую негу после тяжелого трудового дня. Для кого-то основная задача создать такой дизайн спальни, в котором каждое утро будет начинаться с вдохновения, заряда бодрости и энергии. Ну а для кого-то спальня становиться не просто местом сна, а обителью любви и страсти. Все это в своих рекомендациях для грядущего 2017-го года учли ведущие мировые дизайнеры интерьеров. В том, какие тренды будут актуальны и на какие новинки стоит обратить внимание, давайте разбираться ниже.





Тенденции в выборе цвета

Нейтральные оттенки (белый, серый, черный)

В отличие от дизайна гостиной, где буйство красок подчеркивает неординарность и вкус ее обладателей, спальни оформляются в более спокойных, обволакивающих, нейтральных тонах. Традиционно для этих целей используются разнообразные оттенки бежевого. Но в 2017 году эти цвета уходят в прошлое, уступая пальму первенства белоснежным интерьерам.

Белый – идеальный цвет для оформления дизайна маленькой спальни.

Белый цвет является достаточно универсальным и, в то же время, многогранным цветом. Его можно использовать практически в любом помещении. Однако для тех, кто считает, что белый весьма не практичен в быту, дизайнеры предлагают комбинировать его с серыми (стальными) оттенками и черным. В каких пропорциях комбинировать – решать только вам. В небольших пространствах достаточно ограничиться темной мебелью или текстильными изделиями, а обои для спальни, напольное покрытие, потолки сделать белыми.

Цветовые акценты

Альтернативным вариантом (для тех, кто жаждет впечатлений и позитива по утрам) может стать комбинирование белоснежной спальни с яркими и стильными акцентами. Проще всего это сделать при помощи использования текстильных изделий насыщенных цветов.

Если ваша спальня располагается с северной или западной стороны дома, где так мало солнечных лучей, обратите внимание на теплые цвета: желтый, красный, оранжевый. И напротив, если вы оформляете помещение с южной или восточной стороны здания, где солнца в избытке, можно использовать более холодные цвета, такие как сиреневый, голубой, синий, изумрудный.

Природные тона

Стремление к экологичности, натуральности, гармонии с природой также нашло свое отражение в современных идеях для оформления спален. С этой целью дизайнеры рекомендуют использовать натуральную древесину. Это не обязательно должна быть мебель натуральных древесных оттенков, основным трендом в оформлении спален в грядущем году является отделка стен необработанными деревянными панелями. Если вы хотите использовать в качестве базового цвета белый, то вполне достаточно будет оформить деревянными панелями стену у изголовья кровати.

Благодаря возможностям современной индустрии по производству облицовочных материалов, вы можете не ограничивать свою фантазию оттенками традиционных для мебельного производства породами дерева, а отдать предпочтения более экзотическим сортам. Это дает простор для полета фантазии не только в вопросе цветового решения оформления спальни, но и в вопросе выбора стиля. Так, например, бамбук потрясающе впишется в спальню в восточном стиле, а красное дерево подойдет для создания интерьера с кубинскими мотивами.



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