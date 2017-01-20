Минкомсвязи может в 10 раз снизить объемы информации хранения в рамках «закона Яровой».



«Министерство связи и массовых коммуникаций совместно с министерством промышленности и ведомствами силового блока провели большое количество совещаний и консультаций, направленных на снижение издержек отрасли, которые проистекали из данного текста закона», — уточнил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании экспертной рабочей группы федерального уровня, которая рассматривает петицию об отмене «закона Яровой».



По словам замминистра, на сегодняшний день есть договоренности и понимание в отношении того, что «объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз». «К избыточной информации относится интернет-медиа, ip-tv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов», — добавил он.



«Второе, о чем была достигнута договоренность, и на что мы также получили согласие со стороны коллег из силовых ведомств, это на поэтапность углубления хранения информации». «Потому что сегодня эта информация хранится 12 часов. У нас есть понимание того, что переход с 12 часов до 6 месяцев можно проводить постепенно», — продолжил Волин.



«В этой связи наша рекомендация со стороны экспертного совета заключается в следующем: саму инициативу об отмене пакета антитеррористических законов не поддержать и отклонить, но при этом дать рекомендации правительству, Госдуме и министерствам и ведомствам, которые связаны с реализацией этого закона», — сказал чиновник.



В частности, министерство рекомендует обратить внимание на следующее. Обеспечить серьезные кратные сокращения объемов хранимой информации за счет отказов от хранения избыточной информации.



Второе — ввести поэтапную реализацию указанного закона, чтобы снизить затраты операторов на хранение этой информации.



Третье — при реализации данных пакетов законов обратить внимание на создание дополнительных возможностей и условий для развития отечественной промышленности и ПО.



Четвертое — рекомендовать Верховному суду и Госдуме обеспечить информирование судов и правоохранительных органов, или внести необходимые изменения в закон с целью недопущения расширенного толкования понятия миссионерства, экстремистской деятельности, оскорбления чувств верующих.



И последнее — «мы рекомендуем экспертному совету и депутатам Госдумы проанализировать летом этого года подзаконные акты, которые будут изданы правительством РФ и министерствами и ведомствами на предмет того, насколько они снимают нагрузку с отрасли, а если возникнет такая необходимость, то потом, основываясь на правоприменительной практике, внести необходимые коррекции в закон, исходя из того, что откорректировать закон куда проще, чем его отменить и начать всю работу сначала».



7 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал пакет сответствующих документов. Ранее Совет по развитию гражданского общества и правам человека направлял обращение к президенту с просьбой не подписывать «антитеррористический» пакет из-за неконституционности, противоречивости и правовой неопределенности ряда норм.



Законопроект обязывает операторов связи хранить содержание переписки и звонков пользователей в течение шести месяцев. Кроме того, документ устанавливает норму, согласно которой «организаторы распространения информации» должны предоставлять по требованию ФСБ ключи для декодирования зашифрованных сообщений.



Операторы сотовой связи заявляли, что из-за «закона Яровой» цены на тарифы вырастут в три раза. По их словам, если они понесут затраты такого уровня, то развивать сети для абонентов станет невозможно, что, с учетом высоких темпов роста трафика, может привести к деградации качества голосовой связи, перебоях в доставке sms или невозможности выйти в Интернет.

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