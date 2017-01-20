Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 января 2017 составляет 59,35 руб., курс евро на сегодня равен 63,18 руб.

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Аналитические прогнозы:

ГК Forex Club Ирина Рогова полагает, что колебания курса рубля будут слабыми и незначительными 59,00 - 60,90.

Предвкушают незначительное увеличение курса доллара по всему спектру рынка на первое время после объявления результатов выборов президента США.

Увеличение это незначительное, 60,90 - 61,30.

Аналитик считает, что сладкая парочка евро/рубль вряд ли сможет подняться выше отметки 64,00, а доллар будет давить на рубль-евро.

По-прежнему основным фактором, влияющим на рубль останется цена на нефть. В выходные ожидается совещание группы, контролирующей реализацию договорных обязательств по сокращению добычи нефти.

В формате ОПЕК+ эти консультативные встречи могут оказать решающее влияние на рубль.".

О том, какой вклад (вклады) в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.



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