Экономика
Курс доллара на 20 января 2017 года
ЦБ РФ официально объявил курс валюты. Прогноз на ближайшее время: cпециалисты обещают понижение курса доллара и понижение курса евро на 20 января 2017."
Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 января 2017 составляет 59,35 руб., курс евро на сегодня равен 63,18 руб.
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 58,59 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 61,71 руб. при продаже банком
Аналитические прогнозы:
ГК Forex Club Ирина Рогова полагает, что колебания курса рубля будут слабыми и незначительными 59,00 - 60,90.
Предвкушают незначительное увеличение курса доллара по всему спектру рынка
на первое время после объявления результатов выборов президента США.
Увеличение это незначительное, 60,90 - 61,30.
Аналитик считает, что сладкая парочка евро/рубль вряд ли сможет подняться выше отметки 64,00, а доллар будет давить на рубль-евро.
По-прежнему основным фактором, влияющим на рубль останется цена на нефть. В выходные ожидается совещание группы, контролирующей реализацию договорных обязательств по сокращению добычи нефти.
В формате ОПЕК+ эти консультативные встречи могут оказать решающее влияние на рубль.".
О том, какой вклад (вклады) в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как
делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.
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