Cпорт
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Индивидуальная гонка. Видео.
19 января 2017 в Антхольце в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская индивидуальная гонка."
Биатлон, женщины, индивидуальная гонка 19 января 2017:
золото у немки Дальмайер, россиянки - вне подиума
19 января 2017 года в итальянском Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. Открыли соревновательную программу представительницы прекрасного пола, которые выступили в индивидуальной гонке на 15 км.
Победительницей гонки не смотря на два промаха, стала немецкая спортсменка Лаура Дельмайер.
На втором месте - француженка Анаис Шевалье. И замкнула
тройку сильнейших представительница Италии Алексия Рунгалдьер.
Лучшая из россиян Ольга Подчуфарова имела хорошие шансы на подум до заключительного огневого рубежа, не имея в активе ни одного штрафного круга. Одна на заключительной "стойке" россиянка допустила сразу два промаха и в итоге показала только восьмой результат.
Биатлон сегодня, женщины, индивидуальная гонка 19.01.2017
Смотреть онлайн ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 44.48,7 (2).
2. Анаис Шевалье (Франция) — +3,8 (1).
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +46,0 (1).
4. Мари Дорен-Абер (Франция) — +55,0 (2).
5. Марен Хаммершмидт (Германия) — +1.16,2 (2).
6. Ванесса Хинц (Германия) — +1.19,1 (3).
7. Моника Хойниш (Польша) — +1.37,8 (3).
8. Ольга Подчуфарова (Россия) — +1.39,8 (2).
9. Франциска Хильдебранд (Германия) — +1.45,1 (3).
10. Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) — +1.48,4 (2)…
12. Татьяна Акимова (Россия) — +2.14,5 (4)…
24. Екатерина Глазырина (Россия) — +4.04,0 (4).
биатлон Кубок мира сезон Ново-Место игры 2016/2017 эстафета супермикст индивидуальная гонка спринт гонка преследования женщины Кубок IBU мужчины сборная России состав сборнойкакие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.