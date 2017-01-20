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Прогноз. Хоккей. «Бостон» — «Чикаго» 21 января 03:00 мск
После победы над «Колорадо» и небольшой передышки «Чикаго» отправляется в «Бостон». Там им придется сразиться с местными «Мишками»."
Хоккей. НХЛ. Бостон — Чикаго
21 января 2017 года, 03-00 МСК
«Бостон»
«Брюинз» провели довольно сильный отрезок в новом году, но сейчас немного сдали обороты. Команда упустила из рук победу в последнем матче, ведя 4:1 у «Детройта», но в итоге проиграла по буллитам. В целом, «Мишки» все равно очень хороши и способный сейчас победить абсолютно любой коллектив.
«Чикаго»
«Блэкхокс» после перерыва смогли прервать двухматчевую серию поражений и одолели дома «Колорадо». После «Чикаго» получил еще одну небольшую передышку и теперь едет в Бостон за очередными очками. Команда обладает прекрасной игрой в атаке, а вот оборонительная линия у гостей хромает, да и голкипер порой подводит.
Статистика и личные встречи
В последних четырех матчах в Бостоне было заброшено пять
шайб.
Последние четыре игры между «Чикаго» и «Бостоном» прошли на тотал больше 4.5.
Прогноз
Команды, несомненно, стоят друг друга и матч обещает быть крайне интересным. Мы считаем, что с первых минут удастся распечатать ворота одной из команд и после этого игра откроется и будет очень богатой на голы.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Бостон – 2,34
Ничья — 3,80
Чикаго – 2,82
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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