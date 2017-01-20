Хоккей. НХЛ. Бостон — Чикаго

21 января 2017 года, 03-00 МСК

«Бостон»

«Брюинз» провели довольно сильный отрезок в новом году, но сейчас немного сдали обороты. Команда упустила из рук победу в последнем матче, ведя 4:1 у «Детройта», но в итоге проиграла по буллитам. В целом, «Мишки» все равно очень хороши и способный сейчас победить абсолютно любой коллектив.

«Чикаго»

«Блэкхокс» после перерыва смогли прервать двухматчевую серию поражений и одолели дома «Колорадо». После «Чикаго» получил еще одну небольшую передышку и теперь едет в Бостон за очередными очками. Команда обладает прекрасной игрой в атаке, а вот оборонительная линия у гостей хромает, да и голкипер порой подводит.

Статистика и личные встречи

В последних четырех матчах в Бостоне было заброшено пять шайб.

Последние четыре игры между «Чикаго» и «Бостоном» прошли на тотал больше 4.5.

Прогноз

Команды, несомненно, стоят друг друга и матч обещает быть крайне интересным. Мы считаем, что с первых минут удастся распечатать ворота одной из команд и после этого игра откроется и будет очень богатой на голы.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Бостон – 2,34

Ничья — 3,80

Чикаго – 2,82

хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов