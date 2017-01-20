Хоккей. НХЛ. Баффало — Детройт

21 января 2017 года, 03-00 МСК

«Баффало»

«Баффало» опустился на последнюю строчку в Восточной конференции, благодаря регулярным поражениям. Сейчас на счету команды лишь 43 очка после 44 игр и перспективы у «Сабель» не самые радужные. Хозяева ужасно играют на своем льду и постояно отдают очки соперникам, не считая последних матчей, где «Баффало» все-таки добился успеха.

«Детройт»

«Детройт» в последнее время крайне хорош. Команде удалось выиграть уже три матча кряду и наконец покинуть самый низ турнирной таблицы. «Крылья», похоже, обрели уверенность в себе и обыграли такие команды как «Бостон», «Монреаль», «Питтсбург», причем в последней игре «Ред Уингз» проявили характер и волю к победе, вытащив матч со счета 1:4.

Статистика и личные встречи

«Детройт» выиграл четыре игры из пяти последних, которые игрались между этими клубами.

«Ред Уингз» одолели «Баффало» четыре последних раза в играх на «КиБанк Центр» арене.

«Баффало» — одна из худших команд по игре дома. В активе «Сабель» всего лишь 23 балла после 21 матча.

Прогноз

«Детройт» явно нашел свою игру и сейчас команда на подъеме, чего не скажешь о хозяевах. «Баффало» ужасно играет дома и не слишком хороши в последнее время. Считаем, что гости увезут с «КиБанк Центр» арены два балла и предлагаем ставку на победу гостей в этом матче.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Баффало – 2,34

Ничья — 3,88

Детройт – 2,78

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