Футбол. Англия. Премьер-Лига. 22-й тур. Ливерпуль – Суонси

21 января 2017, 15:30 МСК

«Ливерпуль»

Текущий месяц у «Ливерпуля» является самым напряженным в сезоне. За 31 день января «красным» предстоит сыграть девять поединков! То есть, подопечные Юргена Клоппа сейчас проводят по официальному матчу практически каждые три дня. Начали 2017-й год мерсисайдцы не очень удачно: «Ливерпуль» потерял очки в гостевом поединке с «Сандерлендом», потом не сумел переиграть дома скромный «Плимут», после чего проиграл в Кубке Лиги «Саутгемптону». Больше всего вопросов сейчас вызывает атака мерсисайдцев. После отъезда Садио Мане на Кубок Африки «Ливерпуль» забил только два гола в четырех матчах, хотя в АПЛ «красные» все еще считаются самой результативной командой Лиги.

«Суонси»

«Суонси» сейчас выглядит обреченным. У команды случаются неожиданные прорывы, вроде гостевой победы над «Кристал Пэлас», но этого пока не хватает даже чтобы покинуть последнее место в зоне вылета. Руководство валлийцев поставило во главе уже третьего тренера за сезон, но, судя по последнем двум матчам, надеяться «лебедям» не на что. «Суонси» бесславно вылетел из Кубка от «Халл Сити», а также проиграл дома с разгромным счетом «Арсеналу» в чемпионате – 0:4.

Статистика и личные встречи

«Ливерпуль» забивает уже в девяти поединках Премьер Лиги подряд.

«Суонси» в шести из последних семи своих матчей пропустил больше одного мяча.

«Суонси» никогда в истории не выигрывал на «Энфилде», проиграв здесь все четыре предыдущие встречи в рамках чемпионата.

Прогноз

Очевидно, что даже в не самом лучшем состоянии «Ливерпуль» должен спокойно разобраться с «лебедями». Учитывая нынешнюю силу мерсисайдской атаки и слабость валлийской обороны, ставить советуем на победу «красных» в не очень результативном матче.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Ливерпуль — 1,23

Ничья — 7,40

Суонси— 16,00

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