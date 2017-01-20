Футбол. Испания. Ла Лига. 19-й тур. Эспаньол – Гранада

20 января 2017, 15:00 МСК

«Эспаньол»

«Эспаньол» — крепкий середняк испанской Примеры. На данный момент команда занимает в турнирной таблице одиннадцатое место. В разборку за путевки в еврокубки каталонцам уже не вмешаться, однако и от команд, которые ведут борьбу за прописку, «попугаи» разместились на комфортном расстоянии в 11 очков. «Эспаньол» неплохо играет дома. Побеждали в родных стенах «попугаи» не так часто – всего дважды, но и проиграли лишь два поединка. А вот вничью каталонцы играли дома часто – пять раз.

«Гранада»

«Гранада» сейчас приперта к стенке. Отступать «насридам» уже некуда, но и наладить игру никак не удается. В крайнем туре «Гранада» принимала дома «Осасуну» и не смогла выиграть эту битву аутсайдеров. По ходу поединка андалусийцы уступали 0:1, но смогли выжать лишь ничью 1:1. На выезде «Гранада» выступает крайне неудачно. В девяти гостевых встречах лишь три ничьи и шесть поражений.

Статистика и личные встречи

«Эспаньол» не проигрывает дома в нынешнем чемпионате уже шесть матчей кряду – 2 победы и 4 ничьи.

«Гранада» пропустила в девяти гостевых встречах нынешнего чемпионата 28 голов, забив лишь 8 раз.

«Эспаньол» обыгрывал «Гранаду» в 3 из 5 последних домашних поединков.

Прогноз

«Эспаньол», конечно, не отличается результативностью. В среднем команда забивает дома чуть больше одного гола. Однако такой обороне как у «Гранады» каталонцы наверняка забьют. Сумеют ли ответить «насриды»? Скорее всего, нет. Поэтому, считаем, что «Эспаньол» выиграет матч, но голов будет немного.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Эспаньол — 1,62

Ничья — 4,40

Гранада — 6,85

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