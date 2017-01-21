Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в субботу, сообщает Гидрометцентр России. Будет идти снег, возможна метель, на дорогах образуется гололедица,.

Днем ожидается до -3 градусов градусов мороза. В ночь на воскресенье похолодает до -10 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

С октября 2016 года по 19 января текущего года в городе выпало 199 сантиметров снега, в том числе в январе – 45 сантиметров. Это значительно превышает среднегодовую норму.

С улиц и дворов столицы вывезено 16,8 миллиона кубометров снега. На особом контроле находятся своевременная очистка скатных кровель, выходов из подъездов жилых домов, остановок общественного транспорта, железнодорожных платформ, подходов к станциям метро и Московского центрального кольца, а также парковок.



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