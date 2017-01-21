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Происшествия
Несколько автомобилей пострадали в ДТП на 43-м км
Четыре человека пострадали в ДТП на МКАД"
Авария произошла на 43-м километре внутренней стороны МКАД. В результате пострадали четыре человека.
По предварительным данным, столкнулись автомобиль Chevrolet, фура и две грузовые газели. ДТП серьезно затруднило движение. Обстоятельства аварии выясняются.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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