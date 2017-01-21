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Происшествия

Гибелью человека закончилась авария в центре Москвы

Гибелью человека закончилась авария в центре Москвы

M24.ru 21 января 2017г., 11:36

Один погибший и один пострадавший, вот печальный итог аварии, случившейся на Раушской набережной.

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В результате столкновения двух автомобилей иностранного производства KIA и Mercedes Gelandewagen пострадали люди.

Один труп 19-летнего молодого человека и один пострадавший в тяжелом состоянии. - таков итог ДТП.

Пострадавший поступил на лечение  в московскую клинику и о его состоянии пока ничего не известно, мужчину зажало внутри салона и спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.

Из автомобилей серьезнее пострадал Mercedes, опрокинувшись он несколько раз переворачивался на высокой скорости.

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