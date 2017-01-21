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Происшествия
Гибелью человека закончилась авария в центре Москвы
Один погибший и один пострадавший, вот печальный итог аварии, случившейся на Раушской набережной."
В результате столкновения двух автомобилей иностранного производства KIA и Mercedes Gelandewagen пострадали люди.
Один труп 19-летнего молодого человека и один пострадавший в тяжелом состоянии. - таков итог ДТП.
Пострадавший поступил на лечение в московскую клинику и о его состоянии пока ничего не известно, мужчину зажало внутри салона и спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.
Из автомобилей серьезнее пострадал Mercedes, опрокинувшись он несколько раз переворачивался на высокой скорости.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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